Atalanta, Toloi: “Importante vincere la prima. Abbiamo sofferto e reagito”

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della sua Atalanta per 2-0 in casa della Sampdoria, Rafael Toloi ha così commentato l’esordio in Serie A: “Era importante vincere alla prima, sapevamo che la gara era difficile. Abbiamo sofferto, ci siamo difesi bene e fatto due gol. Volevamo partire bene e ora torniamo a casa con i 3 punti. Vittoria da Atalanta. Non abbiamo concesso tante occasioni, solo due con Quagliarella che sappiamo essere bravo. La squadra si è comportata bene, abbiamo segnato al momento giusto. Siamo molto contenti. Il campionato è lungo, ma ogni vittoria è importante. Gol alla Samp? Non c’è niente di magico contro di loro, ho fatto una buona preparazione dopo l’infortunio. Iniziare con una vittoria e un mio gol è magnifico. Il mister ci chiede di attaccare sempre lo spazio quando c’è, abbiamo difensori che lo sanno fare bene. Mercato? Giocare quattro gare col mercato aperto non è semplice, il gruppo però è concentrato sull’Atalanta. Milan? Partita difficile, cercheremo di prepararla al meglio“.

