Tuchel su Bellingham: “È emotivo ed è ancora giovane, ma sa che non può permettersi certi comportamenti”

Il commissario tecnico della Nazionale inglese, Thomas Tuchel, ha così parlato di Jude Bellingham e del periodo che sta attraversando il centrocampista del Real Madrid: “È emotivo ed è ancora giovane, ma sa che non può permettersi certi comportamenti. – ha spiegato l’allenatore tedesco – Dobbiamo assicurarci che i nostri leader, i giocatori principali e che consideriamo chiave si muovano tutti nella stessa direzione e giochino allo stesso ritmo. Si aiutino a vicenda e magari giochino in modo un po’ più disciplinato, per risparmiare energie in vista dei momenti decisivi”.

Foto: Instagram Real