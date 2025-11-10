Atalanta, svolta in una settimana: da Juric a Palladino

10/11/2025 | 10:54:15

Il 10 novembre non deve essere un giorno felice per Ivan Juric. Un anno fa di questi tempi era stato esonerato dalla Roma che aveva deciso di puntare su Claudio Ranieri. Un anno dopo ha ormai ricevuto la comunicazione dall’Atalanta, si tratta soltanto di aspettare i passaggi formali. Già nel tardo pomeriggio di ieri – come raccontato – il club aveva deciso di provvedere all’esonero, seguendo la tempistica che vi avevamo anticipato proprio lunedì scorso, ovvero che le due partite (Marsiglia in Champions e Sassuolo in campionato) sarebbero state decisive per il futuro di Juric. E che il nome forte sarebbe stato quello di Raffaele Palladino, accostato a Juventus e Fiorentina senza alcun tipo di riscontro. Fino a ieri sera era stato dato in corsa Roberto Mancini, un profilo che la famiglia Percassi apprezza ma che mai ha preso in considerazione. L’Atalanta ritiene che Palladino sia il profilo ideale, pronto un contratto di un anno e mezzo, possibile scadenza 2027 e ultimi dettagli – bonus compresi – da definire in queste ore. L’Atalanta spera soprattutto che con Palladino venga rivalutato un mercato che fin qui (Krstovic in testa) ha dato poche soddisfazioni.

Foto: Instagram Atalanta.

