In vista della trasferta di domenica contro l’Empoli, il tecnico atalantino Gasperini potrebbe ritrovare Toloi, pronto a completare il trio difensivo con Demiral e Palomino, in attesa di Djimsiti infortunatosi in Nazionale. Per quanto riguarda il reparto offensivo contro i toscani potrebbe partire dal primo minuto Muriel supportato da Malinovski.

FOTO: Twitter Atalanta