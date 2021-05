Atalanta, striscione dei tifosi per la squadra: “Il cuore soffre, orgogliosi di voi”

“Il cuore soffre, siamo orgogliosi di voi. Grazie ragazzi”, questo lo striscione apparso fuori al centro sportivo Bortolotti sede dell’Atalanta a Zingonia. All’indomani della sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Juventus, i tifosi bergamaschi non hanno voluto far mancare il loro appoggio ai calciatori e il ringraziamento a tutta la squadra per l’impegno e la passione messa in campo ieri e nel corso anche di tutta la stagione. Domenica al Gewiss Stadium di Bergamo, alle 20.45, ci sarà l’ultimo impegno stagionale, nella sfida di campionato contro il Milan.

FOTO: Twitter Uefa