Atalanta straripante a Verona: 5-0 e poker di Retegui, in gol anche Ederson

Verona-Atalanta termina 0-5.

Primo tempo da manuale dell’Atalanta, che nei primi 25 minuti si porta in vantaggio già di due goal, con il solito trascinatore Mateo Retegui. Al 21′ l’italiano approfitta della ribattuta sul palo dopo la conclusione di mancino di De Ketelaere, mandando in porta sul tap-in, e soli 4 minuti dopo spiazza Montipò con un diagonale di sinistro. Al 37′ la Dea cala il tris con Ederson, che segna un gol tutto potenza e tecnica: il brasiliano ruba palla a centrocampo su Niasse e inizia a correre verso la porta. Arrivato in area, con una sterzata se la porta sul destro e di piatto la indirizza facilmente all’angolino. L’Atalanta non si ferma, e sigla il poker di giornata: su un calcio piazzato, dopo un altra ribattuta su un palo (questa volta di Posch), Retegui mette dentro al 44′ per la tripletta personale.

Gasperini inizia il secondo tempo con un cambio conservativo in vista della Champions: fuori De Ketelaere, dentro Brescianini. Ma la Dea continua a macinare gioco e al 54′ arriva il clamoroso poker di Retegui, con un tiro di sinistro sul cross di De Roon. Al 66′ arriva una delle poche occasioni nitide dei padroni di casa. Toloi scivola servendo involontariamente Tchatchoua, che calcia sfiorando il palo. Al 75′ Rui Patricio si sporca i guantoni neutralizzando tre tentativi importanti dei padroni di casa. In casa del Verona termina 5-0 per la Dea, ora a -4 dal Napoli.

Foto: Instagram Atalanta