Atalanta: squalifica di un turno per Gasperini e 15mila euro di multa

Come si legge nel comunicato diramato dalla Lega Serie A, il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, hanno deciso che: il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini sarà squalificato per una giornata effettiva. Inoltre ammenda di 15.000 euro per l’allenatore bergamasco. Tale decisione è dovuto perché al 20esimo del secondo tempo della sfida tra Sampdoria e Atalanta, Gasperini uscendo dall’area tecnica, constato una decisione arbitrale rivolgendo a gran voce agli Ufficiali di gara una espressione irrispettosa. Inoltre, mentre imboccava il tunnel per uscire dal terreno di gioco, dopo il conseguenziale allontanamento, il tecnico nerazzurro ha spinto con veemenza un dirigente della squadra avversaria causandone la caduta; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale

Foto: Sito Atalanta