Atalanta sotto al 45′: un gol di Tzolis regala il vantaggio al Brugge

30/09/2025 | 19:34:32

L’Atalanta è sotto 1-0 all’intervallo contro il Brugge, nella rivincita, se vogliamo, della gara dei playoff della scorsa edizione. Atalanta che schiera dal 1′ sia Lookman che Ederon. Approccio anche abbastanza buono della Dea.

Al 38′ l’episodio chiave. Il Brugge la sblocca con Christos Tzolis. Il greco riceve al limite dell’area e con uno splendido destro a giro supera Carnesecchi. Errore però di De Roon nell’azione.

Atalanta chiamata alla rimonta dopo i primi 45 minuti.

Foto: sito Atalanta