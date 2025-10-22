Atalanta-Slavia Praga, le curiosità: gli ospiti alla ricerca del primo successo in Italia

22/10/2025 | 12:35:06

Questa sera alle 21, ci sarà il match di Champions League tra Atalanta e Slavia Praga.

Ecco alcune curiosità:

-Quello di oggi sarà il primo incontro in una competizione UEFA tra le due formazioni.

-Per gli ospiti questa sarà la seconda trasferta consecutiva in Italia, nelle 10 giocate in Italia lo Slavia Praga non ha mai vinto.

-Lo Slavia Praga ha perso 12 delle 19 partite contro squadre italiane, solo 4 vittorie e 3 pareggi.

-Lo Slavia Praga non vince da nove partite europee.

-Gli ospiti hanno perso le ultime quattro partite europee in trasferta senza segnare.

Foto: sito ufficiale Atalanta