Atalanta-Slavia Praga, i convocati di Juric
22/10/2025 | 13:45:13
L’Atalanta ha diramato la lista dei convocati di Ivan Juric per la sfida di questa sera contro lo Slavia Praga.
Questa la lista completa:
“Sono 24 i calciatori convocati da mister Ivan Jurić per Atalanta-Slavia Praga, gara della 3ª giornata della League Phase della UEFA Champions League 2025/26 in programma alle ore 21 alla New Balance Arena di Bergamo: Ahanor Honest (69), Bellanova Raoul (16), Bernasconi Lorenzo (47), Brescianini Marco (44), Carnesecchi Marco (29), De Ketelaere Charles (17), de Roon Marten (15), Djimsiti Berat (19), Éderson (13), Hien Isak (4), Kossounou Odilon (3), Krstović Nikola (90), Lookman Ademola (11), Maldini Daniel (70), Musah Yunus (6), Obrić Relja (40), Pašalić Mario (8), Rossi Francesco (31), Samardžić Lazar (10), Scamacca Gianluca (9), Sportiello Marco (57), Sulemana Kamaldeen (7), Zalewski Nicola (59), Zappacosta Davide (77)”.
Foto: Instagram Atalanta