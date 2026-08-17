Atalanta, si presenta Kristensen: “Felice di essere in un club di caratura europea. Grande passo nella mia carriera”

17/08/2026 | 15:19:40

Thomas Kristensen, nuovo difensore dell’Atalanta, si sta presentando in questi minuti in conferenza stampa a Zingonia. Le sue parole.

Sulla scelta dell’Atalanta: “Ho scelto l’Atalanta perché è una grande squadra. Un club di grande caratura europea e nazionale: è fin da subito stata la scelta giusta per me. Passo da una difesa a 3 però giocare a 4 mi piace e che conosco bene. I principi sono gli stessi”.

Sul cammino europeo: “Le ambizioni sono sia mie che quelle del club. Giovedì è importante per noi fare bene e continuare a crescere”.

Sul balzo in avanti: “Chiaramente si tratta di un grande sviluppo e ringrazio l’Udinese per la crescita. Questo è un grande passo per la mia carriera”.

Sulle aspettative stagionali: “Con la squadra mi sto trovando molto bene. Sono stati giorni impegnativi con tante novità e sono stato accolto bene nello spogliatoio. Il nostro obiettivo è conoscere questo gioco e dare il mio contributo”.

Sulla crescita: “Questo è un posto dove si può crescere prima come calciatori poi come uomini. Sono emozionato dall’idea di maturare all’Atalanta”.

Foto: Sito Atalanta