Atalanta, si parte per la Supercoppa

L’Atalanta di Gasperini affronterà nella giornata di dopodomani, 2 gennaio, l’Inter di Inzaghi. La squadra milanese è partita ieri, mentre la squadra di Bergamo sta partendo in questo preciso istante, proprio come la squadra del Milan. La vincente tra Atalanta e Inter andrà a sfidare per alzare la Supercoppa, la Juventus o il Milan.

Foto: X Atalanta