Atalanta, si ferma Scamacca: lesione all’adduttore destro

21/03/2026 | 13:04:48

Brutte notizie per l’Atalanta di Raffaele Palladino: si ferma Gianluca Scamacca. L’attaccante è stato sottoposto in giornata a esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro. Il calciatore ha iniziato da subito il protocollo riabilitativo idoneo; la prognosi dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico-strumentale.

L’attaccante, che era stato anche convocato dal c.t. della Nazionale italiana Gennaro Gattuso, salterà anche i playoff del Mondiale.

Foto: X Atalanta