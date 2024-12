Brutte notizie per Gian Piero Gasperini in vista della sfida contro la Lazio: si ferma Matteo Ruggeri. L’esterno della Dea non sarà a disposizione a causa di un problema all’alluce del piede destro. Dunque, Ruggeri si aggiunge alla lista degli indisponibili popolata da Mateo Retegui e Gianluca Scamacca.

Foto: Instagram Ruggeri