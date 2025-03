Brutte notizie per Gasperini. In allenamento si è fermato Posch, si tratta di una lesione al bicipite femorale che porterà al difensore a fermarsi per oltre un mese. Un perdita importante alla vigilia della trasferta in casa della Juventus, con Hien che sta cercando di recuperare da un infortunio e che non può essere al top.

Fonte foto: Posh