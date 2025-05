Atalanta, si ferma Lookman: infiammazione al tendine d’Achille. Domani la decisione

09/05/2025 | 15:22:33

Guai per Gasperini verso la partita tra Atalanta e Roma. Ademola Lookman non si è allenato in gruppo per un fastidio infiammatorio al tendine d’Achille destro. Verrà rivalutato domani, vedremo nelle prossime ore se l’allarme rientrerà oppure se il bomber della Dea sarà costretto a dare forfait.

FOTO: Instagram Atalanta