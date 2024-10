Atalanta, si ferma Kossounou: lesione al bicipite femorale

Arrivano novità dall’infermeria dell’Atalanta, in merito alle condizioni fisiche di Odilon Kossounou, difensore che ha saltato per infortunio la sfida contro il Genoa. Il centrale si è sottoposto a esami strumentali che ha riportato una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale destro e cercherà di recuperare durante le sosta per tornare a disposizione alla ripresa del campionato, quando la Dea sarà impegnata al Bentegodi contro l’Hellas Verona.

Foto: Instagram Kossounou