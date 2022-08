Tegola Ederson per l’Atalanta. Il nuovo acquisto dei bergamaschi, arrivato da poche settimane dalla Salernitana, ha riportato infatti una lesione parziale minore al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Restano da valutare i tempi di recupero, ma il centrocampista brasiliano è praticamente out per la sfida con la Sampdoria di sabato, prima giornata di campionato.

Foto: sito Atalanta