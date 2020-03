Atalanta, serve un’altra notte da Dea per prenderti i quarti di Coppa

Il traguardo è lì a portata di mano. All’Atalanta manca l’ultimo passettino per staccare il biglietto per i quarti di finale di Champions League, per quello che sarebbe l’ennesimo risultato storico del club di Percassi. Dopo un’incredibile fase a gironi, la squadra di Gasperini ha messo in chiaro le cose nell’andata degli ottavi: Valencia travolto 4-1 e qualificazione ipotecata. Ma il ritorno di domani al “Mestalla” – per l’occasione chiuso al pubblico – non va assolutamente sottovalutato: il Valencia è una squadra esperta, forte, abituata a giocare in certi palcoscenici e in certe competizioni, nonostante la pesante sconfitta di San Siro. In ogni caso, gli uomini di Celades non stanno attraversando un buon momento di forma e soprattutto arrivano al match incerottati e con una rosa ridotta all’osso. Per la Dea di Gasp è l’occasione migliore per azzannare la preda e prendersi i quarti di Coppa. Un appuntamento con la storia che l’Atalanta non vuole fallire per continuare il sogno europeo chiamato Champions.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta