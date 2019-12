Atalanta, senti Arana: “Non sono venuto per stare in panchina. Pronto a valutare offerte”

Guilherme Arana si sfoga. Il 22enne esterno brasiliano, arrivato all’Atalanta la scorsa estate in prestito dal Siviglia, finora ha trovato pochissimo spazio alla corte di Gasperini (per lui appena 75 minuti, sempre entrando a gara in corso). Lo stesso Arana nelle ultime ore ha manifestato tutto il proprio malcontento ai microfoni di Estadio Deportivo: “Non so darmi una spiegazione, sono sincero. Capisco di avere davanti giocatori che stanno facendo bene come Gosens, Hateboer, Castagne, ma mi aspettavo di giocare un po’ di più. Non sono venuto qui per restare tutta la stagione in panchina. Parlerò con i miei agenti e valuterò le offerte sul tavolo per trovare la soluzione migliore per il mio futuro. Ci penserò bene assieme alla mia famiglia, non posso permettermi di sbagliare stavolta”, ha chiuso Arana.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta