Atalanta, il report su Scamacca
05/09/2025 | 13:25:26
Pausa nazionali che non ferma l’Atalanta, quest’oggi al centro di allenamento per continuare il lavoro in vista delle prossime giornate di campionato che riprenderanno dopo la sosta. Arrivano aggiornamenti dall’infermeria bergamasca. Il report medico: Scamacca: patologia infiammatoria al ginocchio sinistro da sovraccarico articolare. Seguiranno le terapie del caso. Kolasinac: lavoro individuale secondo programma di riabilitazione. Terapie per Ederson e Bakker.
Foto: Instagram Atalanta