Atalanta-Sassuolo, le ultimissime sulle probabili formazioni

Non solo Inter-Samp, domani in campo anche Atalanta-Sassuolo, gara valida come recupero della 25esima giornata di Serie A. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Gasperini riproporrà quasi in blocco lo stesso undici visto nelle ultime uscite prima dello stop. Tra i pali ci sarà Gollini, difesa composta da Toloi, Djimsiti e Palomino. Sulle fasce agiranno Hateboer e Gosens, con De Roon e Freuler in mediana; davanti, Gomez e Ilicic a supporto di Duvan Zapata. De Zerbi sembra orientato a mandare in campo i suoi con il 4-2-3-1: Consigli in porta, poi Toljan, Ferrari, Marlon e Kyriakopoulos a comporre il pacchetto arretrato. A centrocampo spazio a Obiang e Locatelli, mentre il trio Berardi-Djuricic-Boga alle spalle dell’unica punta Caputo.

ATALANTA-SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

