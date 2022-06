Atalanta, sabato 11 giugno inizia la campagna abbonamenti per la nuova stagione

L’Atalanta dopo l’amara stagione appena conclusa, vuole proiettarsi subito a quella successiva. Il club bergamasco ha presentato questa mattina, sul proprio sito ufficiale la campagna abbonamenti che inizierà l’11 giugno alle ore 10 per la nuova stagione, in prelazione per gli abbonati della stagione 2019-2020. Saranno tre le fasi di prelazione, la prima si concluderà il 18 giugno mentre l’ultima inizierà alle 10 di domenica 26 e si concluderà alle 20 di mercoledì 29.

Foto: Sito Ufficiale Atalanta