Atalanta-Roma, le ultimissime sulle probabili formazioni

11/05/2025 | 09:54:17

Domani sera Atalanta-Roma chiuderà il programma della 36esima giornata di Serie A. Qualche problema in difesa per Gasperini, che dovrà fare a meno di Hien e probabilmente dell’acciaccato Koussonou, dovrebbe rivedersi Toloi con Djimsiti e De Roon. Ranieri dovrebbe schierare invece il solito 3-5-2, con Pisilli a centrocampo al posto dell’infortunato Pellegrini.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, De Roon, Toloi; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Koné, Pisilli, Angelino; Shomurodov, Dovbyk. All. Ranieri