Atalanta, ritardata la partenza per Liverpool per un problema al volo

Piccolo inconveniente per l’Atalanta in vista del match contro il Liverpool. A causa di un problema tecnico al volo è stata rinviata la partenza della squadra, che dunque non effettuerà la consueta rifinitura ad Anfield visto l’arrivo in serata.

Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa intorno alle 20.00.

Foto: Logo Atalanta