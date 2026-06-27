Atalanta, risolto il contratto con Juric: ora può andare al Monza

27/06/2026 | 12:46:19

L’Atalanta ha comunicato di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Ivan Juric. Ora il tecnico, come vi avevamo anticipato il 14 giugno, potrà unirsi al Monza.

Questo il comunicato:

“Atalanta BC comunica di aver formalizzato un accordo di risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva con l’allenatore Ivan Jurić.

La società augura al tecnico le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della propria carriera”.

Foto: Instagram Atalanta