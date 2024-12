Aggiornamento da casa Atalanta: reduce dal successo sulla Roma in campionato, la Dea è tornata ad allenarsi senza Juan Cuadrado, che si è sottoposto a terapie per un risentimento muscolare al flessore sinistro. Lavoro individuale per Davide Zappacosta, terapie anche per Gianluca Scamacca.

Foto; Instagram Atalanta