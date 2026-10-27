Atalanta: risentimento al flessore per Scamacca e distrazione dell’adduttore per Bellanova. Il comunicato

27/10/2026 | 17:16:48

Altri due stop in casa Atalanta: dopo Raoul Bellanova si ferma anche Gianluca Scamacca. I due salteranno la trasferta di Firenze e probabilmente ritorneranno dopo la sosta. Il comunicato: “Oggi giornata di scarico e lavoro individuale a Zingonia. Sulemana e Scalvini hanno svolto lavoro in campo e palestra, solo palestra per Hien. Terapie invece per Raspadori, Pompei, Kolašinac, Kossounou e Kessie.

Raoul Bellanova si è sottoposto ad accertamenti diagnostico strumentali che hanno evidenziato una distrazione di basso grado dell’adduttore lungo dell’arto sinistro. Il giocatore ha iniziato l’iter riabilitativo.

Gianluca Scamacca, al termine della gara con il Frosinone, ha accusato un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate la prossima settimana”.

Foto: Instagram Atalanta