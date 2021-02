Atalanta-Real 0-0 all’intervallo. Ingiusto rosso a Freuler. Zapata ko

Atalanta-Real 0-0 all’intervallo, ma l’andata degli ottavi di Champions è stata condizionata dalla direzione dell’arbitro tedesco Stieler che al 18’ ha espulso Freuler per un fallo su Mendy meritevole del cartellino giallo. L’Atalanta ha tenuto abbastanza bene anche in dieci, ma ha perso Zapata per infortunio al 30’, probabile stiramento, al suo posto Pasalic. L’Atalanta ha sofferto negli ultimi dieci minuti, al 39’ provvidenziale la deviazione di Pessina su conclusione di Vinicius.

Foto: zimbio