Atalanta, Raiola presenta Bakker: “Perfetto per le corsie di Gasperini”

Vincenzo Raiola, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dell’operazione che ha portato Mitchel Bakker all’Atalanta. Una trattativa andata in porto, come in esclusiva avevamo anticipato la scorsa settimana e ribadito mercoledì. Queste le parole dell’agente: “È partita tutta dal direttore sportivo Tony D’Amico che mi ha chiamato e mi ha detto che cercava un giocatore con quelle qualità, perfetto per le corsie di Gasperini. Il giocatore ha un trascorso importante tra Paris Saint-Germain e Bayer Leverkusen e da lì è partito il grande interesse dell’Atalanta e abbiamo convinto il ragazzo che non è mai stato in Italia. Penso che sia stato molto importante anche il rapporto che il club nerazzurro ha con gli olandesi, visto che ne ha anche altri in rosa. Questo è stato predominante per la scelta del ragazzo. Poi è partito tutto l’iter e la trattativa che ha portato alla conclusione dell’operazione. Il calciatore è molto contento e penso che farà un campionato eccezionale, visto che ha delle qualità davvero importanti”.

Foto: Screen Sito Atalanta