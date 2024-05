Atalanta, puoi godere: l’Europa League è tua! Triplo Lookman da impazzire, 3-0 e Bayer sepolto

Una notte indimenticabile per l’Atalanta e per il calcio italiano. La Dea vince a Dublino la finale dell’Europa League per 3-0, strepitoso Lookman con una tripletta e autore di una doppietta già nel primo tempo. È il primo, strameritato, trionfo in carriera di Gian Piero Gasperini e la prima sconfitta stagione del Bayer Leverkusen dopo un’incredibile serie di risultati positiva con relativa conquista del titolo in Bundesliga.

L’Atalanta aveva chiuso il primo tempo avanti di due gol. Il vantaggio della Dea al 12’ dopo un buonissimo approccio: Koopmeiners trova Zappacosta sulla fascia destra, l’esterno entra in area e assiste Lookman rapidissimo ad anticipare Palacios e a segnare un gol importantissimo. Al 22’ ammonito Djimsiti per un fallo lontano dalla sua area di rigore. Al 26’ lo strepitoso raddoppio di Ademola Lookman davvero scatenato e autore di una giocata superba: sul rinvio di Kovar c’è Djimsiti pronto all’anticipo e bravo a servire Lookman che salta Xhaka con un tunnel e poi dal limiti confeziona una conclusione imprendibile per il portiere del Bayern Leverkusen. Al 35’ grande chance per Grimaldo che sbaglia la misura dal pallonetto a tu per tu con Musso e tira addosso al portiere, subito dopo ammoniti Scamacca per gioco falloso e Wirtz per proteste. Perfetto Kolasinac in chiave difensiva, al 42’ occasione per De Ketelaere e parata di Kovar.

In avvio di ripresa Kolasinac risente dei precedenti problemi al polpaccio, al suo posto entra Scalvini. La risposta è di Alonso che inserisce Boniface per Stanisic. Il Bayer cerca di imprimere un certo ritmo alla partita, ma la gestione della Dea è giusta e ci sono anche occasioni per pungere. Al 11’ De Ketelaere sceglie Pasilic al posto di De Ketelaere. Al 14’ occasione per Freepong che non trova la coordinazione con il sinistro e spara alto. Al 19’ spettacolare presa in uscita di Musso. Al 31’ Lookman chiude i conti: assistito da Scamacca trova un’altra esecuzione spettacolare all’incrocio dei pali, una magia autentica Dea, puoi godere: l’Europa League è tua!

Foto: Twitter Atalanta