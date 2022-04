Atalanta, problemi per Maehle: il danese operato di appendicite. Salterà il Lipsia

Nuovi problemi con gli infortuni per l’Atalanta, impegnata giovedì nel ritorno di Europa League con il Lipsia. Quest’oggi è rimasto ai box Joakim Maehle, guarito da non molto dalle noie al ginocchio sinistro e appena operato d’appendicite. Il danese sicuramente salterà la gara coi tedeschi e dovrebbe essere indisponibile pure con il Verona. Ancora da valutare le condizioni di Freuler (contrattura) e Toloi, per cui si attendono ulteriori accertamenti in merito alla ricaduta al flessore.

FOTO: Twitter Atalanta