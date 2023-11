Atalanta, problemi per De Ketelaere, Ruggeri e Scalvini. Salteranno lo Sturm Graz

L’Atalanta dovrà fare i conti con le assenze in vista dell’impegno di giovedì in Europa League contro lo Sturm Graz. Oltre a El Bilal Touré e Palomino, giovedì non saranno disponibili anche Charles De Ketelaere, Matteo Ruggeri e Giorgio Scalvini. Il difensore è alle prese con la lombalgia, mentre Ruggeri deve smaltire postumi traumatico-distrattivi della caviglia. destra con interessamento del compartimento articolare interno. Infine, per De Ketelaere postumi distrattivi al ginocchio sinistro con interessamento del legamento collaterale mediale

Foto: Twitter Atalanta