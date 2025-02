Atalanta, problema fisico per Kolasinac: al suo posto Toloi

Ennesimo problema difensivo per la Dea, costretta già a fare a meno di Scalvini e Kossounou. Durante la gara col Torino dovrà fare a meno di Kolasinac, colpito da un risentimento muscolare al flessore destro, al 29′. Al suo posto Gasperini manda in campo Toloi, usufruendo del primo slot per le sostituzioni.

Foto: Instagram Atalanta