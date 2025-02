Atalanta, presentata la lista UEFA per la Champions: out Scalvini e Scamacca

Non ci sono Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca, recentemente operati rispettivamente alla spalla sinistra e alla giunzione tendinea del retto femorale destro, nella lista dell’Atalanta per la Champions League. Sono invece stati aggiunti, fra i 23 della lista A, il centrocampista Ibrahim Sulemana, escluso nella fase campionato della prima parte di stagione, e gli arrivi della sessione invernale del calciomercato, il difensore Stefan Posch e l’attaccante Daniel Maldini. Questo è quanto riportato da ANSA relativamente alla Lista UEFA presentata dall’Atalanta per la Champions.

LISTA A

Portieri: Carnesecchi, Rui Patricio, Rossi;

Difensori: Hien, Posh, Djimsiti, Kolasinac, Toloi, Kossounou;

Centrocampisti: Ruggeri, Bellanova, Cuadrado, Sulemana, Zappacosta, De Roon, Ederson, Samardzic, Pasalic, Brescianini;

Attaccanti: De Ketelaere, Lookman, Retegui, Maldini

LISTA B

Vlahovic (a), Palestra (c)

Foto: Instagram Atalanta