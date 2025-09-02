Atalanta, presentata la lista Champions League
02/09/2025 | 19:34:00
L’Atalanta ha comunicato la lista dei calciatori per la Champions League, con 25 slot occupati sui 26 disponibili. Nessuna esclusione invece nella lista per la Serie A:
– 3 Odilon Kossounou
– 4 Isak Hien
– 6 Yunus Musah
– 7 Kamaldeen Sulemana
– 8 Mario Pašalić
– 9 Gianluca Scamacca – formato in Italia
– 10 Lazar Samardžić
– 11 Ademola Lookman
– 13 Éderson
– 15 Marten de Roon
– 16 Raoul Bellanova – formato in Italia
– 17 Charles De Ketelaere
– 19 Berat Djimsiti
– 23 Sead Kolašinac
– 29 Marco Carnesecchi – formato in Italia
– 31 Francesco Rossi – formato nel Club
– 42 Giorgio Scalvini – formato nel Club
– 44 Marco Brescianini – formato in Italia
– 47 Lorenzo Bernasconi – formato nel Club
– 57 Marco Sportiello – formato nel Club
– 59 Nicola Zalewski – formato in Italia
– 69 Honest Ahanor
– 70 Daniel Maldini – formato in Italia
– 77 Davide Zappacosta – formato in Italia
– 90 Nikola Krstović
FOTO: instagram atalanta