TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Atalanta, presentata la lista Champions League

02/09/2025 | 19:34:00

article-post

L’Atalanta ha comunicato la lista dei calciatori per la Champions League, con 25 slot occupati sui 26 disponibili. Nessuna esclusione invece nella lista per la Serie A:

– 3 Odilon Kossounou
– 4 Isak Hien
– 6 Yunus Musah
– ⁠7 Kamaldeen Sulemana
– ⁠8 Mario Pašalić
– ⁠9 Gianluca Scamacca – formato in Italia
– ⁠10 Lazar Samardžić
– ⁠11 Ademola Lookman
– ⁠13 Éderson
– ⁠15 Marten de Roon
– ⁠16 Raoul Bellanova – formato in Italia
– ⁠17 Charles De Ketelaere
– ⁠19 Berat Djimsiti
– ⁠23 Sead Kolašinac
– ⁠29 Marco Carnesecchi – formato in Italia
– ⁠31 Francesco Rossi – formato nel Club
– ⁠42 Giorgio Scalvini – formato nel Club
– ⁠44 Marco Brescianini – formato in Italia
– ⁠47 Lorenzo Bernasconi – formato nel Club
– ⁠57 Marco Sportiello – formato nel Club
– ⁠59 Nicola Zalewski – formato in Italia
– ⁠69 Honest Ahanor
– ⁠70 Daniel Maldini – formato in Italia
– ⁠77 Davide Zappacosta – formato in Italia
– ⁠90 Nikola Krstović
FOTO: instagram atalanta