Buone notizie in casa Atalanta. I nerazzurri sono tornati ad allenarsi a Zingonia dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio. Lavoro individuale in campo per Kossounou, che potrebbe recuperare per la sfida contro il Milan, ma la buona notizia riguarda Stefan Posch, l’ex Bologna è tornato ad allenarsi dopo i problemi muscolari riscontrati nelle ultime settimane.

Foto: sito Atalanta