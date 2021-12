Atalanta, per lo scudetto ora o mai più

Nelle ultime giornate di Serie A l’Atalanta è entrata a pieno titolo nella corsa scudetto. I bergamaschi hanno approfittato dei numerosi passi falsi di Napoli e Milan, motivo per cui adesso la Dea può sognare in grande. Paradossalmente, per puntare dritto al campionato, sarebbe stato meglio uscire anche dall’Europa League, che giocandosi di giovedì toglie energie fondamentali, basti guardare il Milan nella scorsa stagione. Adesso, comunque, l’Atalanta ha la possibilità di coronare un ciclo storico con un trofeo mai vinto nella propria storia, un’occasione da non farsi sfuggire. Foto: Twitter Atalanta