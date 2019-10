Atalanta, parla Percassi: “Il nostro obiettivo è la salvezza. Champions? Esperienza unica”

Nel giorno dopo la sconfitta contro lo Shakhtar Donetsk, il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ha parlato così ai microfoni di Bergamo TV: “Stiamo vivendo un’esperienza unica, fare la Champions League è l’ambizione di ogni squadra di Serie A. Abbiamo fatto un lavoro incredibile e dobbiamo viverla con un altro spirito: ieri sera potevamo vincere, ma il vero spettacolo lo ha dato la tifoseria. Il nostro modello è invidiato da tutti: per noi è un momento magico, dobbiamo prenderlo per quello che è. Il nostro primo obiettivo è la salvezza, poi tutto ciò che viene in più è fantastico. Avremmo meritato quanto meno il pareggio, abbiamo commesso un paio di errori destabilizzanti”.

Foto: sito ufficiale Atalanta