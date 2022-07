Atalanta, parla Koopmeiners: “Vogliamo tornare in Champions League”

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali dell’Atalanta, Teun Koopmeiners parlato della prossima stagione che lo vedrà protagonista con la maglia nerazzurra: “Sarà nuovamente una stagione piena, ma siamo abituati, siamo qui in ritiro per prepararci al meglio. Prima di Qatar 2022 avremo tante partite da giocare, quindi come prima cosa dovremo concentrarci sulla campionato e partire subito bene e forte. L’Atalanta vuole giocare per le posizioni più alte in classifica, c’è l’obiettivo di tornare in Champions League e vogliamo dire la nostra anche in Coppa Italia. Obiettivi? A livello personale voglio giocare il più possibile, dare la giusta carica alla squadra ed essere di valore aggiunto per l’Atalanta”.

Foto: Atalanta Twitter