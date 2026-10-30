Atalanta, out Kristensen e Gaetano. Il report

30/10/2026 | 15:10:11

Continua la serie infinita di infortuni in casa Atalanta. Nel corso della partita pareggiata contro la Fiorentina si sono fermati Kristensen, sostituito dopo un paio di minuti da Scalvini, e Gaetano.

Ecco il comunicato della Dea: “Terapie per Bellanova, Raspadori, Scamacca e Pompei, lavoro in palestra per Hien, mentre Kolašinac e Kessie hanno svolto terapie e lavoro personalizzato in campo. Palestra e terapie, infine, per Kossounou.

Kristensen e Gaetano, durante la gara contro la Fiorentina, sono stati sostituiti anzitempo a causa di alcuni problemi muscolari. Il difensore ha accusato un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra, mentre il centrocampista ha riportato una distrazione ai muscoli adduttori della coscia destra. Nella giornata di lunedì, entrambi verranno sottoposti a ulteriori e più approfonditi esami diagnostico strumentali”.

Foto: X Atalanta