Atalanta, operazione chirurgica per Timothy Castagne

In seguito alla lesione del menisco mediale riportata in allenamento, Timothy Castagne si è sottoposto oggi a un intervento chirurgico presso il Policlinico San Matteo di Pavia. Il laterale dell’Atalanta, i cui tempi di recupero di aggirano intorno al mese, inizierà la riabilitazione nei prossimi giorni. Ecco il comunicato del club orobico: “Questo pomeriggio Timothy Castagne, in seguito alla lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro, procurata nel corso dell’allenamento di martedì 6 agosto, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia selettiva. L’operazione è stata eseguita dal professor Benazzo e dal dottor Zanon presso il policlinico San Matteo di Pavia. Castagne nei prossimi giorni inizierà il percorso di riabilitazione assistito dallo staff dell’Atalanta“.

Foto: Zimbio