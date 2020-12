Atalanta, ok le visite mediche di Maehle: potrebbe essere convocato per la gara col Parma del 6 gennaio

Joakim Maehle nuovo acquisto dell’Atalanta, è arrivato oggi a Bergamo per sottoporsi alle visite mediche, che hanno avuto esito positivo, come rivela La Gazzetta dello Sport. L’esterno proveniente dal Genk dovrebbe essere a disposizione già per l’allenamento di domani pomeriggio, quando la squadra tornerà a Zingonia per la ripresa. Il danese sarà presentato ufficialmente solo nei prossimi giorni, probabilmente dopo il 4 gennaio, giorno di apertura ufficiale della sessione di calciomercato. Prima di quella data Maehle non potrà essere schierato. Non ci sarà dunque per la gara contro il Sassuolo del 3 gennaio, mentre è probabile che venga convocato per Atalanta-Parma del 6 gennaio.

Foto: voetbalkrant