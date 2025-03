Atalanta, occasione persa: è 0-0 contro il Venezia. Legni di Zappacosta e Cuadrado

Enorme passo falso per l’Atalanta che frena in casa 0-0 contro il Venezia. I lagunari, dopo la Lazio, frenano anche la terza in classifica nel giro di una settimana. Atalanta che non riesce ad approfittare di Napoli-Inter, che potrebbe dare una chance alla Dea per rientrare veementemente nella corsa scudetto.

Atalanta in pressione totale nel primo tempo, prima chance al 20′ con Lookman (destro che finisce fuori) e con Retegui poco dopo. Al 25′ clamorosa occasione per il Venezia: con Zerbin che in contropiede non sfrutta l’errore di De Roon che concede la ripartenza. Il tema della gara nella prima frazione di gioco non cambia, col Venezia che spreca alcune ripartenze e con l’Atalanta che non capitalizza le azioni dei vari De Ketelaere, Cuadrado e Zappacosta: clamoroso il palo da quest’ultimo dopo la bellissima azione di Lookman. Prima del fischio altro palo colpito dall’Atalanta, con il legno scheggiato da Cuadrado, e altra occasione per Zerbin con Carnesecchi che salva.

Nella ripresa, si riparte con lo stesso copione, Atalanta in pressione totale, Venezia che difende e riparte e in una di queste ripartenze, altra grande parata di Carnesecchi al 60′ su Zerbin. All’83’ forcing finale della Dea, Lookman da un metro dalla linea di porta, spara in curva. Al 90′ clamoroso contropiede del Venezia, con Yeboah, che si mangia un gol incredibile, ma era in fuorigioco. Finisce 0-0, brutto passo falso per la Dea che sale solo a 55 punti, a -2 dall’Inter, a -1 dal Napoli, perdendo una chance importante.

Foto: sito Atalanta