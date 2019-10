Atalanta, numeri da record: Gasp eguaglia la Dea del 1952

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini vince, convince e fa numeri da record. Miglior attacco del campionato con 28 reti realizzate (un record assoluto in Italia dopo nove partite giocate nell’era dei tre punti), 8 in più dell’Inter, 10 in più del Napoli e addirittura 12 in più della capolista Juve. Ma non è tutto: con la larga vittoria contro l’Udinese (7-1), la Dea ha eguagliato la sua più ampia vittoria nella storia della Serie A, il 7-1 con la Triestina nel giugno 1952.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta