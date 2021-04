Buone notizie in casa Atalanta, Rafael Toloi e Matteo Pessina sono stati sottoposti al tampone, che ha dato esito negativo questo pomeriggio. I due sono stati tenuti precauzionalmente a casa per evitare contatti con gli altri, ma non sono sicuri di tornare ad allenarsi domani. Sarà l’ATS a decidere sul loro rientro in campo.

Foto: Twitter Atalanta