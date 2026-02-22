Atalanta-Napoli, le curiosità: bergamaschi senza sconfitte da otto partite
22/02/2026 | 13:10:13
Alle 15 il match tra Atalanta e Napoli.
Ecco alcune curiosità:
-Sono 60 i precedenti tra le due squadre a Bergamo: 24 vittorie bergamasche, 21 pareggi e 15 vittorie partenopee.
-Entrambe le squadre sono andate in gol nelle ultime 6 a Bergamo.
-L’Atalanta non perde in campionato da ben 8 partite: l’ultima sconfitta il 28 dicembre contro l’Inter.
-Sarà il quarto incontro tra Raffaele Palladino e Antonio Conte: 3 vittorie per il tecnico del Napoli.
Foto: sito ufficiale Atalanta