Atalanta-Napoli, le curiosità: bergamaschi senza sconfitte da otto partite

22/02/2026 | 13:10:13

Alle 15 il match tra Atalanta e Napoli.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 60 i precedenti tra le due squadre a Bergamo: 24 vittorie bergamasche, 21 pareggi e 15 vittorie partenopee.

-Entrambe le squadre sono andate in gol nelle ultime 6 a Bergamo.

-L’Atalanta non perde in campionato da ben 8 partite: l’ultima sconfitta il 28 dicembre contro l’Inter.

-Sarà il quarto incontro tra Raffaele Palladino e Antonio Conte: 3 vittorie per il tecnico del Napoli.

Foto: sito ufficiale Atalanta