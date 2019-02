Atalanta-Milan, le ultimissime sulle probabili formazioni

Atalanta-Milan è un vero è proprio spareggio dal sapore di Champions. Appuntamento domani alle 20.30 all’Atleti Azzurri d’Italia, andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni. Gasperini conferma il solito 3-4-1-2 con Papu Gomez trequartista alle spalle di Ilicic e Zapata. Davanti a Berisha, la linea difensiva a tre sarà composta da Toloi, Palomino e Mancini (in ballottaggio con Masiello); in mezzo al campo spazio a Freuler e De Roon, con Hateboer e Castagne sugli esterni. Consueta formazione anche per Gattuso, che schiererà i suoi con il collaudato 4-3-3. In porta Donnarumma, in difesa il quartetto formato da Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez. A centrocampo i muscoli di Kessie e Bakayoko, più la fantasia di Paquetà; in attacco l’intoccabile Piatek sarà supportato da Suso e Calhanoglu.

ATALANTA-MILAN, PROBABILI FORMAZIONI:

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini (Masiello); Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

Foto: sito ufficiale Atalanta