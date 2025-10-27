Atalanta-Milan, le curiosità: i rossoneri non vincono a Bergamo dal 2021

27/10/2025 | 10:00:04

Domani alle 20:45 il big match tra Atalanta e Milan.

Ecco alcune curiosità:

-Le due formazioni si sono incontrate 148 volte: 69 vittorie per i rossoneri, 48 pareggi e 31 vittorie per i nerazzurri.

-Il Milan non vince a Bergamo dal 3 ottobre 2021.

-Negli ultimi cinque incontri diretti, l’Atalanta ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio.

-Il Milan si presenta alla sfida senza aver mai perso in trasferta.

-L’Atalanta arriva alla sfida da imbattuta in 8 giornate.

Foto: X Atalanta