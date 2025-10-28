Atalanta-Milan, i convocati di Juric
28/10/2025 | 14:00:39
L’Atalanta ha diramato la lista dei convocati di Ivan Juric per la sfida di questa sera contro il Milan.
Questa la lista completa:
“Sono 25 i calciatori convocati da mister Ivan Jurić per Atalanta-Milan, gara della 9ª giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma alle ore 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo:
Ahanor Honest (69), Bellanova Raoul (16), Bernasconi Lorenzo (47), Brescianini Marco (44), Carnesecchi Marco (29), De Ketelaere Charles (17), de Roon Marten (15), Djimsiti Berat (19), Éderson (13), Hien Isak (4), Kolašinac Sead (23), Kossounou Odilon (3), Krstović Nikola (90), Lookman Ademola (11), Maldini Daniel (70), Musah Yunus (6), Obrić Relja (40), Pašalić Mario (8), Rossi Francesco (31), Samardžić Lazar (10), Scamacca Gianluca (9), Sportiello Marco (57), Sulemana Kamaldeen (7), Zalewski Nicola (59), Zappacosta Davide (77)”.
Foto: Instagram Atalanta